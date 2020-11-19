İran'dan Kanada'nın insan hakları iddiasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran’daki insan hakları durumuyla ilgili Kanada’nın bazı Batı ülkelerinin desteğiyle hazırlayıp BM'ye sunduğu taslak kararına tepki göstererek, "Kanada da dahil olmak üzere bazı ülkelerin siyasi emelleri için insan haklarını ve uluslararası mekanizmalarını araç olarak kullanmaları esef verici bir durumdur. Bu tür yapıcı olmayan adımlar insan haklarının durumuna küresel düzeyde saygı gösterilmesine yardımcı olamaz, aynı zamanda bağımsız devletlere karşı siyasi suçlamalar yapılmasına yol açar." dedi.

“BM’nin 193 üye ülkesinden 114'ü tasarı hazırlayanların ikiyüzlü yaklaşımına karşı ret veya çekimser oy kullandı.” diyen Hatipzade Kanada hükümetine şöyle seslendi:

“İran halkının insan haklarına ikiyüzlülük ve merhametle yaklaşmak yerine, ABD hükümetinin İran halkına karşı ekonomik terörizmini desteklemeyi bırakın ve aynı zamanda Kanada'yı İran halkından çalınmış varlıkların transferi ve yatırımı için güvenli bir liman haline getiren yolsuzluk yapanlar ve hırsızlara ev sahipliği yapmayı bırakın.”

Hatipzade, siyasi amaçlarına ulaşmak için insan haklarını kötüye kullanan Kanada’nın adımını şiddetle kınayarak, bunun herhangi bir yasal geçerliliğinin olmadığını söyledi.

Hatipzade, “Kanada'nın İran halkını insan hakları konusunda eğitmek maksadıyla insan hakları sicili kötü olan ABD, Siyonist Rejm ve Bahreyn gibi ülkeleri bir araya getirme hareketi utanç verici bir adımdır.” ifadelerinde bulundu.

Hatipzade Kanada yetkililerine hitaben, “Onların ülke içi ve dışında insanlık dışı uygulamalarında reform yapmaları, Kanada Kızılderililerine karşı sistematik soykırım politikasını durdurmaları ve Suudi ve İsrail rejimlerinin Yemen ve Filistin halkına karşı işlediği insanlık dışı suçlarda suç ortaklığı konusunda hesap vermeleri daha iyi olur.” dedi.