Zarif ile Lavrov Moskova'da Karabağ'ı görüşecek

Azerbaycan basınına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 23 Kasım'da Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelecek." dedi.

Zaharova, "Bu görüşmede Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki durumun yanı sıra ikili ilişkiler ve uluslararası konular ele alınacak." ifadesini kullandı.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların son bulmasına dair imzalanan ateşkes anlaşmasını olumlu karşılamıştı.