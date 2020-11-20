İran'dan Avrupa'ya nükleer anlaşma uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın nükleer anlaşma açıklamasına tepki göstererek, üç Avrupa ülkesinin İranl'la ilgili gösterdiği sorumsuzca tutumunu kınadı.

Hatipzade, "Bu üç ülkeden siyasi çarpıtmanın yerine söz konusu anlaşma ile Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri beklenmektedir." dedi.

İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinin tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde ve yasal olduğuna vurgu yapan Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin anlaşmadan geri çekilip yaptırımları derveye sokmasıyla birlikte Avrupa'nın anlaşmanın İran’a sağlayacağı ekonomik faydaları konusunda vaatlerine uymaması sebebiyle anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri uyarınca adımlar atmıştır. Bununla birlikte İran her zaman diğer imzacı tarafların anlaşmayı tam anlamıyla uygladığı takdirde kararlarından dönebileceğini bildirmiştir." ifadelerinde bulundu.

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek, Tahran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.