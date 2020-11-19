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19 Kas 2020 15:02

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar sürüyor

Ermenistan'da Paşinyan karşıtı protestolar sürüyor

Azerbaycan-Ermenistan’ın Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular, Erivan’daki bazı yolları kapattı.

Başkent Erivan'da protestocular, Paşinyan'ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterilerine bugün de devam etti.

Şehir merkezindeki bazı caddeleri trafiğe kapatan protestocular, Paşinyan'ı istifaya çağırarak, aleyhinde sloganlar attı.

Ermenistan medyasına yansıyan görüntülerde, bazı polislerin araçlarını protestocuların üzerine sürerek caddeleri tekrar trafiğe açmaya çalıştıkları görüldü.

Polisin müdahalesi ile dağılan protestoculardan bazıları ise gözaltına alındı.

News Code 1890538

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