Zarif, Dağlık Karabağ için Bakü'ye gidecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün akşam sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, önümüzdeki hafta Pazartesi ve Salı günleri bölgedeki taraflarla görüşmek amacıyla Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Görüşmede Dağlık Karabağ ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ikili meseleler gündemde olacak." dedi.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların son bulmasına dair imzalanan ateşkes anlaşmasını olumlu karşılamıştı.