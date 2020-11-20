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20 Kas 2020 09:43

Zarif, Dağlık Karabağ için Bakü'ye gidecek

Zarif, Dağlık Karabağ için Bakü'ye gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in önümüzdeki hafta Karabağ krizini görüşmek üzere Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün akşam sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, önümüzdeki hafta Pazartesi ve Salı günleri bölgedeki taraflarla görüşmek amacıyla Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Görüşmede Dağlık Karabağ ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ikili meseleler gündemde olacak." dedi.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların son bulmasına dair imzalanan ateşkes anlaşmasını olumlu karşılamıştı.

News Code 1890546

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