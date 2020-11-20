İşgal güçleri, 2020’de 400’den fazla Filistinli çocuğu tutukladı

Filistin Esirler Kulübü’nün açıkladığı verilere göre İsrail işgal güçleri 2020 yılının başından bu yana Filistin’de 400’den fazla Filistinli çocuğu tutukladı.

Her yıl 20 Kasım'da Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan Uluslararası Çocuk Bayramı döneminde Esirler Kulübü tarafından Filistinli çocuklar hakkında bir rapor yayınlanır.

Bu yılın raporunda, İsrail işgal rejiminin, son bir yıl içerisinde büyük bir kısmı kadim Kudüs kentinden olan 18 yaş altı 400 Filistinli çocuğu tutukladığı belirtildi.

Söz konusu bu çocukların 170’inin halen Ofer, Mecdu ve Ed-Damun işgal zindanlarında tutuldukları ifade edildi.

Ayrıca raporda, İsrail’in esir çocuklara yönelik, eğitimlerine devam etmelerine izin vermemek, bazılarını aile ziyaretlerinden mahrum bırakmak, tecrit hücrelerinde tek başlarına tutmak gibi çok sayıda ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail’in 2015 yılından bu yana yaklaşık 7 bin çocuğu tutukladığı belirtilen raporda, işgal güçlerinin koronavirüs salgınına rağmen çocukları tutuklamaya devam ettiğine değinildi.

Diğer taraftan Esirler Kulübü raporda, 2015 yılından bu yana İsrail’in esir çocuklara ağır hapis cezası verilmesini meşrulaştıran ve bazı durumlarda ömür boyu hapis cezasına varan yasalar çıkardığına dikkat çekti.

Filistinli Esirler Kulübü, başta Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu "UNICEF" olmak üzere uluslararası insan hakları savunucusu kurumları, Filistinli çocukları korumak için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Filistin Enformasyon Merkezi