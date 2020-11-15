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15 Kas 2020 15:38

Haşdi Şabi: Hanekin'de IŞİD'e ait terör çetesi dağıtıldı

Haşdi Şabi: Hanekin'de IŞİD'e ait terör çetesi dağıtıldı

Haşdi Şabi'nin Diyala komutanı Talib el Musevi, İran'la sınırı olan Hanekin bölgesinde IŞİD ile bağlantılı bir terör çetesini dağıttıklarını duyurdu.

Haşdi Şabi'nin Diyala komutanı Talib el Musevi, İran'la sınırı olan Hanekin bölgesinde IŞİD ile bağlantılı bir terör çetesini dağıttıklarını duyurdu.

El-Musevi, "Güçlerimiz tarafından icra edilen operasyonda IŞİD'in kalıntılarının en büyük terör çetesini çökertildi. Terör unsurları Hanekin vilayetindeki vatandaşların güvenliğini bozmaya çalışıyorlardı." dedi.

Haşdi Şabi komutanlarından Talib el-Musevi, "Operasyonda IŞİD unsurları tutuklandı ve çok sayıda silah ve  teçhizat ele geçirildi. Teröristler önümüzdeki günlerde bir terör saldırısı planlıyordu." ifadesini kullandı.

News Code 1890438

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