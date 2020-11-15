Haşdi Şabi: Hanekin'de IŞİD'e ait terör çetesi dağıtıldı

Haşdi Şabi'nin Diyala komutanı Talib el Musevi, İran'la sınırı olan Hanekin bölgesinde IŞİD ile bağlantılı bir terör çetesini dağıttıklarını duyurdu.

El-Musevi, "Güçlerimiz tarafından icra edilen operasyonda IŞİD'in kalıntılarının en büyük terör çetesini çökertildi. Terör unsurları Hanekin vilayetindeki vatandaşların güvenliğini bozmaya çalışıyorlardı." dedi.

Haşdi Şabi komutanlarından Talib el-Musevi, "Operasyonda IŞİD unsurları tutuklandı ve çok sayıda silah ve teçhizat ele geçirildi. Teröristler önümüzdeki günlerde bir terör saldırısı planlıyordu." ifadesini kullandı.