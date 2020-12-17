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17 Ara 2020 11:33

Biden gelecek hafta Covid-19 aşısının ilk dozunu alacak

Biden gelecek hafta Covid-19 aşısının ilk dozunu alacak

Koronavirüse karşı aşı uygulamasını başlatan ülkelerden ABD'de toplumun güvenini artırmak için siyasetçiler aşı olmaya başlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cuma günü, seçilmiş başkan Joe Biden gelecek hafta aşı olacak.

Bir çok ülke corona virüse karşı aşı uygulamasına önümüzdeki hafta başlıyor.

Toplumun aşıya olan güvenini artırmak için siyasetçiler de uygulamanın ilk sıralarında yer alıyor.

Aşı uygulamasını başlatan ülkelerin başında gelen ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence Cuma günü aşı olacağını açıklamıştı.

3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden'ın da gelecek hafta Pfizer-BioNTech'in corona virüs aşısının ilk dozunu olacağı duyuruldu.

ABD Savunma Bakanı Vekili Chris Miller da bu hafta başında ülke genelinde dağıtıma çıkan Pfizer ve BioNTech'in aşısını yaptırmıştı.

Başkan Donald Trump'ın ne zaman ve nasıl Covid-19 aşısı olacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: NTV

News Code 1891182

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