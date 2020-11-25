Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Devrim Lideri, Avrupa'nın İran tutumuna tepki gösterdi

Dünkü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda yapıldı.

E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın nükleer anlaşma açıklamasına tepki gösteren İslam Devrimi Lideri, şunları kaydetti:

"Amerika’nın durumu henüz belli değil. Avrupalılar da sürekli olarak İran'a karşı tavır sergiliyor. Onlar bölgeye en fazla yanlış müdahaleler yaparken bizeden bölgeye müdahale etmemizi istiyorlar. Yıkıcı nükleer füzelere sahip İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra bu yolda ilerleyen Almanya bize ‘Füze sahibi olmamalısınız’ diyor."

Devrim Lideri, İngiltere, Fransa ve Almanya’ya seslenerek, “Bu konu sizi ilgilendirmez. Siz ilk önce kendinizi düzeltin ve ardından yorum yapın." ifadesini kullandı.

İsfahan'da 7. İran-Katar Ortak Komisyonu Toplantısı yapıldı

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ve Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari’nin katılımıyla İsfahan’da 7. İran-Katar Ortak Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

İran Enerji Bakanlığı’nın başkanlığını yaptığı toplantıda iki ülkenin ortak komisyonu başkanları tarafından bir belge imzalanacak.

İran'dan son koronavirüs açıklaması: 617 bin 715 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 483 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 721 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 45 bin 738'e, vaka sayısının da 880 bin 542'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 617 bin 715'e ulaştığı bilgisini verdi.