İran'dan son koronavirüs açıklaması: 617 bin 715 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 483 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 721 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 45 bin 738'e, vaka sayısının da 880 bin 542'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 617 bin 715'e ulaştığı bilgisini verdi.