İsfahan'da 7. İran-Katar Ortak Komisyonu Toplantısı yapıldı

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ve Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari’nin katılımıyla İsfahan’da 7. İran-Katar Ortak Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

İran Enerji Bakanlığı’nın başkanlığını yaptığı toplantıda iki ülkenin ortak komisyonu başkanları tarafından bir belge imzalanacak.

Toplantıya Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı, Katar'ın Tahran Büyükelçisi ve Ticaret Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim bin Muhammed Al Sani ve temsilcilerinden oluşan bir heyet katılmaktadır.