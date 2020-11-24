Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Galibaf, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi'ni kabul etti

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, bugün İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü.

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu görüşmede parlamentolar arası işbirliği başta olmak üzere iki ülkenin gündeminde olan ortak konuların ele alındığı belirtildi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 453 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 460 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 45 bin 255'e, vaka sayısının da 866 bin 821'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 812'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 610 bin 406'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Suriye'yi güçlü biçimde savunacağız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Suriye krizinin ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğinin korunmasına ve kalıcı güvenliğin ülkeye geri dönmesine yardımcı olacak BM çabalarını memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın bölgenin önemli ülkesi Suriye’nin güvenliğini güçlü biçimde savunmaya devam edeceğini belirterek, Suriye'ye yardım konusunda BM'nin yapıcı çabalarının önemine değindi