Bölme kararından dolayı Filistin halkının sıkıntılarında BM sorumludur

1947'de yani bundan 73 yıl önce Filistin topraklarının bölünmesine dair 181 sayılı BM Genel Kurulu kararının çıkarılmasına tekabül eden ve yine BM Genel Kurulu'nun 1977'de çıkardığı bir karara binaen her yıl Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak kutlanan 29 Kasım münasebetiyle Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bir açıklama yayınladı.

Hamas açıklamasında 73 yıl önce Filistin topraklarının haksız bir şekilde bölünmesine dair karardan dolayı bugün Filistin halkının çektiği sıkıntılardan BM'nin ve uluslararası toplumun sorumlu olduğuna dikkat çekti. Hamas, açıklamasında uluslararası toplumu temsilen BM teşkilatının Filistin halkıyla dayanışmasının sadece sözlerden ve sloganlardan ibaret kaldığını, fiiliyata dökülmediğini dile getirdi.

Açıklamada; "Özellikle Filistin halkının lehine olan ve işgal rejiminin suçlarını kınayan kararlar tamamen uluslararası kurumların raflarına hapsedilmiştir." denildi.

Hamas, açıklamasında adaletin uygulanmasında başarılı bir yol izlenmesini ve işgal rejiminin liderlerinin uluslararası mahkemelere sevk edilmesini, siyonist işgal rejimi üzerindeki uluslararası korumanın kaldırılmasını, özellikle de ABD tarafından sunulan sınırsız desteğin sonlandırılmasını istedi. Açıklamada işgal rejimi üzerindeki uluslararası korumanın ve ABD'nin sunduğu sınırsız desteğin onu bütün insanlığın gözleri önünde, hiçbir ceza veya takip korkusu yaşamaksızın, cinayetten, tehcire, evleri yıkmaktan ağaçları sökmeye ve arazileri gasp etmeye kadar çok farklı ve son derece vahşice suçları işleme cüreti göstermeye yönelttiği belirtildi.

Hamas, dünya halklarını, özellikle de Arap ve İslam toplumlarını, adalet ve özgürlüğün destekçilerini, bu işgalci ve sömürgeci politikaların son bulması için gerekli kararların alınmasını sağlamak amacıyla seslerini yükseltmeye, karar mekanizmalarına baskı yapmaya çağırdı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi