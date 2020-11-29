  1. Türkiye
29 Kas 2020 15:39

Çavuşoğlu'ndan 'Filistin' mesajı

Çavuşoğlu'ndan 'Filistin' mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Filistinlilere desteğin her zaman süreceğini belirterek, "Bu dava, bizim davamız" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında şu cümleleri kullandı:

"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Filistinli kardeşlerimizi yürekten destekliyoruz. Bu dava, bizim davamız. Haklı davalarında Filistin halkının her daim yanında olacağız." 

"Adaletsizliğin, giderilmesi yönündeki çabalarımız devam edecek"

Konuya ilişkin, Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda da şunlar aktarıldı:

"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, Filistin'in haklı davasına bağlılığımızı en güçlü şekilde teyit ediyoruz. Kardeş Filistin halkının maruz kaldığı tarihi adaletsizliğin, iki devletli çözüm temelinde kalıcı şekilde giderilmesi yönündeki çabalarımız devam edecek." 

Kaynak: TRT Haber

News Code 1890780

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler