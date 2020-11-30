Maradona'nın doktoruna ihmal soruşturması

Başkent Buenos Aires'te polis, Maradona'nın ameliyatının ardından uygulanan tedavide ihmal bulunup bulunmadığını belirlemek için Leopoldo Luque'nin evinde ve özel kliniğinde arama yaptı.60 yaşındaki Maradona, geçirdiği beyin ameliyatının ardından dinlendiği evinde, kalp krizinden hayatını kaybetmişti.

Dr. Luque'ye henüz resmen herhangi bir suçlama yöneltilmezken, doktor ihmal iddialarını reddediyor. Maradona beyindeki pıhtı nedeniyle bir ameliyat geçirmişti ve alkol bağımlılığı tedavisi görmek üzereydi.

Kaynak: BBC Türkçe

