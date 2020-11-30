  1. Spor
30 Kas 2020 09:47

Maradona'nın doktoruna ihmal soruşturması

Maradona'nın doktoruna ihmal soruşturması

Arjantin'de savcılar, futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümünün ardından, doktoru hakkında olası ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başkent Buenos Aires'te polis, Maradona'nın ameliyatının ardından uygulanan tedavide ihmal bulunup bulunmadığını belirlemek için Leopoldo Luque'nin evinde ve özel kliniğinde arama yaptı.60 yaşındaki Maradona, geçirdiği beyin ameliyatının ardından dinlendiği evinde, kalp krizinden hayatını kaybetmişti. 

Dr. Luque'ye henüz resmen herhangi bir suçlama yöneltilmezken, doktor ihmal iddialarını reddediyor. Maradona beyindeki pıhtı nedeniyle bir ameliyat geçirmişti ve alkol bağımlılığı tedavisi görmek üzereydi. 

Kaynak: BBC Türkçe
 

News Code 1890794

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