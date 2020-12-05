Havalimanına saldırılar Suudi koalisyonun yenilgisini gösteriyor

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, “Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sana Uluslararası Havalimanı’na saldırıları bu koalisyonun yenilgisini gösteriyor” dedi.

Muhammed Abdusselam, “Sana Uluslararası Havalimanı sivil bir merkez ancak işgalci Suudi koalisyonunun kuşatması nedeniyle kapatılmıştır” ifadesini kullandı.

Abdusselam sözlerinin diğer bölümünde de bazı Arap ülkelerinin Siyonist Rejim ile ilişkilerini normalleştirmesine değinerek, “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Siyonist Rejim’le normalleşme anlaşmasının İran üzerindeki azami baskı olmadan gerçekleşmeyeceğini iddia etmiştir. Bu İran’ın Filistin halkını desteklemedeki tutumunun kanıtıdır” ifadelerinde bulundu.

Yemen medyası Çarşamba günü Suudi savaş uçaklarının Sana Uluslararası Havalimanı’na saldırdığını duyurmuştu.