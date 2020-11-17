Yemen'den dünyaya 'Riyad'a silah satmayı durdurun' çağrısı

Al Masirah TV kanlına göre, Yemen müzakere heyeti başkanı ve Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi Arabistan’a silah satmayı durduran ülkeleri takdir etti.

Diğer ülkeleri de bu doğrultuda hareket etmeye çağıran Abdusselam, “Bu ülkelerin Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik vahşice saldırıları karşısında en az bir insani tutum benimsediklerini göstermek için bu adımı atmaları gerekiyor” dedi.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.