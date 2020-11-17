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17 Kas 2020 09:39

Yemen'den dünyaya 'Riyad'a silah satmayı durdurun' çağrısı

Yemen'den dünyaya 'Riyad'a silah satmayı durdurun' çağrısı

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü, dünya ülkelerinin Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik vahşice saldırıları karşısında en az bir insani tutum benimsediklerini göstermesi için Riyad'a silah satmayı durdurmasını istedi.

Al Masirah TV kanlına göre, Yemen müzakere heyeti başkanı ve Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi Arabistan’a silah satmayı durduran ülkeleri takdir etti.

Diğer ülkeleri de bu doğrultuda hareket etmeye çağıran Abdusselam, “Bu ülkelerin Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik vahşice saldırıları karşısında en az bir  insani tutum benimsediklerini göstermek için bu adımı atmaları gerekiyor” dedi.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.  

News Code 1890485

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