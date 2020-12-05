Türk yazar Tolga Gümüşay'ın kitabı İran'da tanıtıldı

Türk yazar Tolga Gümüşay’ın kaleme aldığı ‘Mavi Yalçın’ adlı kitabı İran Milli Kütüphanesi'nin ‘Ulusal Kitap Okuma' kampanyası çerçevesinde tanıtıldı.

Tolga Gümüşay, kitanının İranlı gazeteci, şair ve yayıncı olan Alirıza Behrami tarafından tanıtılmasını memnuniyetle karşıladı.

Türk yazarın kitabı İranlı tercüman Pune Şahi tarafından Farsça’ya kazandırılmıştır.

Tolga Gümüşay Kimdir?

1972 yılında Edirne'de doğan Tolga Gümüşay'ın çocukluğu, babasının mesleği nedeniyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde geçti. Bursa'da başladığı ilkokul eğitimini Erzurum'da tamamladı. Yatılı okuduğu Kadıköy Anadolu Lisesi'nden 1990'da mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış Bilimi Yükseklisans Programı'nı tamamladı. 1993 yılından bu yana reklamcılık alanında çalışan Gümüşay, eşi ve oğluyla birlikte İstanbul'da yaşıyor. Günışığı Kitaplığı'ndan çıkan “6 Yıl Tam Pansiyon” (1. baskı: Ağustos 2001, 2. baskı: Ocak 2005) adlı gençlik romanıyla yazarlığa adım attı; “Geleceği Görme Ortaklığı”, yazarın ilk öykü kitabı. Gümüşay'ın 2004'te Altın Kitaplar tarafından yayımlanan “Pembe Tuvalet” adlı bir romanı daha var.