Avrupa Birliği'nden 'Karabağ' açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya ihtilaflarını 'Astanalaştırdığını', yani Suriye'deki krizi çözmek için uyguladığı Astana formatına başvurarak Avrupa'yı çözüm sürecinin dışına ittiğini dile getirdi.

Borrell, bugün kendi blogundan yaptığı açıklamada "Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye gibi ihtilaflarda, bölgesel ihtilafları 'Astanalaştırma' biçimini gözlemliyoruz. Bu biçim, Rusya ve Türkiye lehine olmak üzere Avrupa’yı bölgesel çatışmaları çözme sürecinden dışlanmasına yol aç" ifadelerine yer verdi.

AB'nin, çıkarlarının tehlikede olduğu yerde olması gerektiğini kaydeden Borrell, "Bu nedenle, kapasitemizdeki birçok boşluğu kapatmamız ve çıkarlarımızın söz konusu olduğu yerlerde bulunmamız ve aktif olmamız gerekiyor" diye ekledi.

Kaynak: Sputnik