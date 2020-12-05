İran Meclis Başkanı Galibaf Moskova'ya gidecek

Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyaçeslav Volodin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın bu ay Moskova'ya ziyarette bulunacağını bildirdi.

Vyaçeslav Volodin, “Duma milletvekilleri bu yıl yabancı meslektaşları ile yüz yüze görüşmelere devam edecek; Bu doğrultuda İran, Vietnam, Sırbistan ve Türkiye dahil bazı ülkeleri Rusya'ya ziyaret için davet etmeyi planladık” dedi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyaçeslav Volodin arasında 5 Ekim’de gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgesel meselelerle ikili ilişkiler ele alınmıştı.

Rus medyası, Rusya, İran, Afganistan, Türkiye ve Çin meclis başkanlarının ‘Terörizm ile mücadele’ konulu toplantısının Mayıs 2021’de Soçi kentinde düzenleneceğini duyurdu.