Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ayetullah Hamanei'nin sağlık durumu gayet iyi

İran İslam Devrimi Araştırma ve Kültür Kurumu Başkan Yardımcısı Mehdi Fezaeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Devrim Lideri Ayetullah Hamanei ile ilgili ortaya atılan iddiaları yalanlayarak, Devrim Lideri'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve günlük çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Sosyal medyada yayılan bazı paylaşımlarda "İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin sağlık durumunun kötü olduğu" iddia edilmişti.

Ulusal güvenlik konusunda taviz vermeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un önümüzdeki Çarşamba günü üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran’a geleceğini bildirdi.

İranlı Sözcü, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın nükleer anlaşma iddiasına tepki göstererek, “İran’ın nükleer anlaşma konusundaki tutumu tutarlı ve değişilmezdir. İran direnişinin bir sonucu olan nükleer anlaşma hakkında bir kez müzakere edildi ve BMGK'nin 2231 sayılı karara da dahil edildi. İran bir kez müzakere edilmiş bir şeyin hakkında yeniden müzakere etmez” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği'nin de nükleer anlaşma tutumunu eleştiren Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa tarafları, yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraflardan biridir. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, nükleer anlaşmanın uygulanmasından sorumluydu ve Almanya gibi ülkeler yükümlülüklerini yerine getiremediler. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi İran ulusal güvenliği konusunda taviz asla vermeyiz."

Zarif Tahran'da Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün yaptığı açıklamada, Faysal Mikdad’ın Tahran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Zarif'in yanı sıra diğer üst düzey yetkililerle görüşeceğini belirtmişti.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 284 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 827 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 594'e, vaka sayısının da 1 milyon 51 bin 374'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 796'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 742 bin 955'e ulaştığı bilgisini verdi.