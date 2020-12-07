Zarif Tahran'da Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün yaptığı açıklamada, Faysal Mikdad’ın Tahran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Zarif'in yanı sıra diğer üst düzey yetkililerle görüşeceğini belirtmişti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, eski Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi nedeniyle boşalan Dışişleri Bakanlığı görevine eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad’ı getirmişti.
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