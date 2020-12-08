İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 323 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 11 bin 23 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 917'ye, vaka sayısının da 1 milyon 62 bin 397'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 780'ninin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 754 bin 224'e ulaştığı bilgisini verdi.