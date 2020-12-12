İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 221 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 201 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 949'a, vaka sayısının da 1 milyon 100 bin 818'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 739'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 800 bin 743'e ulaştığı bilgisini verdi.