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13 Ara 2020 14:22

İran'da toplam 812 bin 270 hasta sağlığına kavuştu

İran'da toplam 812 bin 270 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 247 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 451 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 196y'a, vaka sayısının da 1 milyon 108 bin 269'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 723'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 812 bin 270'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1891099

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