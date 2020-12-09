Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani: Astana süreci Suriye'nin lehinedir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü. Bu görüşmede karşılıklı ilişkilerin yanı sıra Suriye'nin son durumu, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Ruhani, Faysal Mikdad ile yaptığı görüşmede İran’ın her daim Suriye halkı ile Şam hükümetinin yanında yer alacağını vurgulayarak, "İran İslam Cumhuriyeti Suriye’nin stratejik müttefiki olarak desteğini kararlı şekilde sürdürecek ve nihai zafere kadar Suriye'nin yanında olacaktır." dedi.

Suriye konulu Astana süreci hakkında Ruhani, “Astana sürecinin Suriye'nin çıkarlarını ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda yararlı bir süreç olduğunu ve ciddi bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Batı ile bölge hakkında müzakere etmeyiz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif kişisel Twitter hesabından İran’ın Fars Körfezi bölgesindeki komşularına hitaben yaptığı paylaşımda, “Bazı komşu ülkelerin Batı'dan İran'la müzakere sürecinin bir parçası olmasını istedikleri görünüyor” dedi.

“Batı ile bölge konusunda müzakere etmeyiz. Asıl sorun da onların müdahaleleridir” ifadesini kullanan Zarif’in paylaşımında ayrıca, “Biz her zaman komşularımızla müzakere etmeye hazırız. 1986’daki ‘Bölge güvenliği’, 2016’daki ‘Bölgesel diyalog forumu’ ve 2019’daki ‘Hürmüz Barış Planı’ bu konunun açık göstergesidir” denildi.

İran'dan 3 Avrupa ülkesinin nükleer talebine yanıt

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Josepe Prone ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra nükleer anlaşmayı görüştü.

Galibaf bu görüşmede İran-İtalya ilişkilerine ilişkin, "Bu münasebetler ABD'nin tek taraflı, insanlık dışı ve gayri meşru davranışlarından etkilenmemeli." dedi.

E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın nükleer anlaşma açıklamasına tepki gösteren Galibaf, "Tahran’dan ülkenin nükleer kararını uygulamamasını isteyen üç Avrupa ülkesinin açıklaması şaşırtıcıydı. Demokrasiye ve yasal yükümlülüklere vurgu yapan bu üç ülke bununla iğrenç ve tuhaf bir şey yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Galibaf, İtalya’nın söz konusu üç ülkenin Avrupa adına konuşmasına izin vermemesi gerektiğini belirterek, "İranlı bilim adamı Fahrizade'nin uğradığu suikast sonucu şehit olmasına gereken tepkiyi göstermeyen üç Avrupa ülkesi, şimdi İran hükümetinin ülkenin resmi yasasını uygulamaması gerektiğini ileri sürüyor.” ifadesini kullandı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 323 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 11 bin 23 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 917'ye, vaka sayısının da 1 milyon 62 bin 397'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 780'ninin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 754 bin 224'e ulaştığı bilgisini verdi.