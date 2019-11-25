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25 Kasım 2019 - 09:00

İran ile UAEK arasında nükleer işbirliği artacak

İran ile UAEK arasında nükleer işbirliği artacak

İran'ın Viyana'daki uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım Garipabadi, dün gece yaptığı açıklamada, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) arasında bazı yeni projelerde teknik işbirliği konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

İRNA'nın haberine göre,Garibabadi, geçen hafta UAEK Yönetim Kurulu'nun toplantıları sırasında varılan bu anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, 2020 ve 2021 yıllarında enerji santral teknikleri ve kanser tedavi merkezi ile ilgili işbirliği ayrıca aynı dönemde 4 yeni proje konusunda da işbirliğinin tasvip edildiğini söyledi.

Garipabadi, 1 milyon Euro'dan fazla maliyetinin UAEK tarafından karşılanacağı bu projelerde, nükleer araştırma reaktörlerinde güvenliğin yükseltilmesi, nükleer yakıt alanında insan gücünün  arttırılması, nükleer atıkların  yönetimi gibi alanlarda işbirliğinin yapılacağını aktardı.

Bilindiği gibi İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında İran'ın barışçı nükleer çalışmalarında çok önemli işbirliği devam ederken UAEK da bu zamana kadar yayınladığı  10'ndan fazla raporda İran'ın çalışmalarının barışçıl olduğunu ve her hangi bir ihlalin görülmediğini bildirmiştir.

News Code 1882660

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