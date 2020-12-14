İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi Umman'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, yaptığı bölgesel turunun devamında ikinci durağı olan Umman’ın başkenti Maskat’a ayak bastı.

Irakçi'nin 7. İran- Umman stratejik istişare komitesinin toplantısına katılmak üzere Maskat’ı ziyaret ettiği belirtildi.

Stratejik istişare komitesi, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde, müzakere düzeyini yükseltmek ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutları hakkında karar almak amacıyla üzenleniyor.

7. İran- Umman stratejik istişare komitesinin toplantısı 2018’de Tahran’da düzenlenmişti.