Irakçi, Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı ile görüştü

7. İran- Umman stratejik istişare komitesinin toplantısına katılmak üzere Maskat’ta bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad Busaidi ile görüştü.

Irakçi görüşmede, iki ülke yetkilileri arasında istişarelerin sürdürülmesinin önemine değinerek, İran- Umman stratejik istişare komitesi toplantısının şu anda yapılmasının büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Umman’n İran’ın dış politikasındaki konumunun önemini belirten Irakçi, bu ülkenin bölgesel ve küresel gelişmelerdeki rolünü takdir etti.

Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad Busaidi de Tahran- Maskat ilişkilerindeki kapasitelere dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik alanlarda daha da geliştirilmesini vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, yaptığı bölgesel turunun devamında bugün, ikinci durağı olan Umman’ın başkenti Maskat’a ayak basmıştı.