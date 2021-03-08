Nükleer anlaşmaya dönmenin kolay bir yolu var

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün Norveç'in Suriye ve Irak özel temsilcisi Herald Stad ile görüştü.

Bu görüşmede nükleer anlaşmanın yanı sıra Irak ve Suriye'nin son durumu ve bölgesel konular ele alındı.

Nükleer anlaşma meselesini Batı Asya'nın sorunlu bölgesindeki en büyük diplomatik başarı olarak nitelendiren Irakçi, "ABD, nükleer anlaşmaya dönme iddiasında kararlıysa bunun kolay bir yolu var. Bu ülke İran'a yönelik tüm yaptırımları sona erdirip çekildiği anlaşmaya geri dönebilir."dedi.

Irakçi, "İran, ABD eylemlerinin doğrulanmasının ardından nükleer anlaşmadaki bütün yükümlülüklerini yerine getirecek." ifadesini kullandı.

İran'ın Norveç'le bölgesel ve uluslararası konularda ikili işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurgulayan Irakçi, "İran komşuluk açısından güvenlik ve istikrara büyük önem vermektedir ve bu konuda her türlü çabayı gösterecektir." diye konuştu.

Norveç'in Suriye ve Irak Özel Temsilcisi de ülkesinin bölgedeki insani yardım çabalarını anlatarak, ülkesinin İran ile bölgesel meselelerle ilgili siyasi istişarelere devam etmekle ilgilendiğini vurguladı.