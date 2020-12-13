İranlı yetkiliden "Tahran-Kabil stratejik işbirliği planı" açıklaması

Afgan yetkililerle buluşmak üzere Kabil’de bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, iki komşu olarak İran ve Afganistan’ın ortak çıkarları ve endişeleri olduğunu duyurdu.

İran’ın her zaman Afganistan halkı ve hükümetinin yanında olduğunu belirten Irakçi, “Bu Afganistan'da barış ve istikrarın İran'da barış ve istikrar olduğunu ve Afgan halkının refah ve ilerlemesinin İran halkının ilerlemesiyle doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor” dedi.

İran ve Afganistan arasındaki kapsamlı stratejik belgeyi görüşmek için Kabil'e gittiğini belirten Irakçi, belgede iyi ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

5 bölümden oluşan İran-Afganistan stratejik belgesinin 4'ünün tamamlandığını ve diğer bir bölümün de yakında tamamlanacağını ifade eden Irakçi, “Bu belge, iki ülke arasındaki uzun vadeli ilişkilerin ilkelerini ana hatlarıyla belirtiyor ve bu ilişkilerin güçlenmesinde önemli rol oynar” dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi dün, Afgan mevkidaşı Mirwais Nab, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib ve bu ülkenin eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile görüşmüştü.