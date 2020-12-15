Türkiye'de dolar fiyatlarında yaptırım etkisi

Sputnik'e göre, Dolar/TL kurlarında 7.86 ile 7.94 bandında dalgalı bir gün geride kalırken dün akşam saatlerinde gelen ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararında sürpriz çıkmadı.

Kararın gelmesinden dakikalar öncesinde 7.89 düzeyindeki dolar/TL, karar sonrasında ilk tepki olarak 7.86 seviyesine çekildi ve bu sabah saatlerine kadar buralarda dengelendi.

Bu sabahın ilk saatlerinde de döviz kurlarında yatay hareketler gözlemleniyor. Dolar/TL 7.86'nın hemen üzerinde euro/TL is 9.55-9.56 aralığında dengeleniyor.