  1. Ekonomi
15 Ara 2020 12:14

Türkiye'de dolar fiyatlarında yaptırım etkisi

Türkiye'de dolar fiyatlarında yaptırım etkisi

ABD'den dün akşam gelen Türkiye'ye yaptırım kararlarının beklendiği gibi en alt perdeden olmasıyla gerileyen dolar/TL kuru, güne 7.86 seviyesinden başladı.

Sputnik'e göre, Dolar/TL kurlarında 7.86 ile 7.94 bandında dalgalı bir gün geride kalırken dün akşam saatlerinde gelen ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararında sürpriz çıkmadı.

Kararın gelmesinden dakikalar öncesinde 7.89 düzeyindeki dolar/TL, karar sonrasında ilk tepki olarak 7.86 seviyesine çekildi ve bu sabah saatlerine kadar buralarda dengelendi. 

Bu sabahın ilk saatlerinde de döviz kurlarında yatay hareketler gözlemleniyor. Dolar/TL 7.86'nın hemen üzerinde euro/TL is 9.55-9.56 aralığında dengeleniyor.

News Code 1891138

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