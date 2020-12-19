  1. Ekonomi
19 Ara 2020 09:51

Trump, Çinli firmaları ABD borsalarından çıkarabilecek yasayı imzaladı

Trump, Çinli firmaları ABD borsalarından çıkarabilecek yasayı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli şirketleri, denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, "Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nı" imzaladığı belirtildi. 

Söz konusu yasa, yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan borsalarında listelenmesini engelliyor.

Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, Alibaba, Baidu, Pinduoduo ve PetroChina gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor.

Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını gerektiriyor.

Kaynak: T24

News Code 1891214

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