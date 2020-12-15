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15 Ara 2020 12:34

Putin ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ı kutladı

Putin ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ı kutladı

ABD'de 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ı ülkenin 46. başkanı olarak resmen onayladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden'ı zaferinden ötürü kutladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Vaşkanı Vladimir Putin, Joe Biden'ı czaferinden ötürü tebrik ediyor, ABD ve Rusya'nın çıkarına saygıya dayalı işbirliğine  hizmet etmesini ümit ediyor" ifadelerine yer verildi. 

Biden resmen ABD'nin başkanı

Ülkedeki 50 eyalet ve Washington DC'de, 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından toplanan Seçiciler Kurulu, verdiği oylarla Biden'ın başkanlığını tescil etti. ABD'de Seçiciler Kurulu'na giren ilk Türk delege Derya Taşkın da oylamada yer aldı. 

Biden, başkanlığın onaylanmasının ardından Wilmington'da yaptığı açıklamada, "Tarih boyunca yaptığımız gibi yeni bir sayfa açma, birleşme, iyileşme zamanı geldi." dedi. 

Kendisine oy veren vermeyen bütün Amerikalıların başkanı olacağı sözünü veren Biden, Amerikan demokrasisinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırılarına rağmen ayakta olduğunu belirtti. 

Biden, "ABD'de siyasiler kontrolü ele almaz, halk onlara yetki verir" dedi. 

ABD halkına birlik ve dayanışma çağrısını yineleyen Biden, önlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak ve ekonomik yardım sağlamak gibi acil görevleri olduğunu söyledi.

Seçiciler Kurulu'nun oylama sonuçları, 6 Ocak'ta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında yapılacak Kongre oturumunda, tekrar onaylanmak üzere ele alınacak.

Kaynak: Haber global

News Code 1891141

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