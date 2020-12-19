ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssüne roketli saldırı

"Ufuq News"da yer alan bilgiye göre, bugün sabah ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram'a roketli saldırı düzenlendi.
Parvan vali sözcüsü Vahida Şahkar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saat 05.50'de Bagram ilçesinin Kalenderhil bölgesinden askeri üsse beş roket mermisi fırlattı." dedi.
Şahkar, "Saldırı sonucu üssün çevre bölgesinde hiçbir can kaybı yaşanmadı." dedi.
Afganistan'daki NATO birlikleri olaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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