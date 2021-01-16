İran'dan Avrupa Birliği'nin Suriye kararına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın Avrupa Birliği (AB) tarafından 'yaptırım listesi'ne alınmasına tepki gösterdi.

Hatipzade, "Suriye Dışişleri Bakanı'nın yaptırım listesine eklenmesinin barış sürecini baltalamaktan başka bir anlamı yoktur." dedi.

AB’nin yaptırm kararını "mantıktan yoksun bir adım" olarak nitelendiren Hatipzade, bu kararın yapıcı olmadığını da dile getirerek, Avrupa Birliği’ne “Suriyeli Bakan’a yaptırım kararını gözden geçirmesi" çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı yaptırım listesine dahil etmişti.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre Mikdad, eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in vefatı sonrası göreve getirilmesi nedeniyle yaptırım listesine alındı.

Mikdad'ın dahil edilmesiyle birlikte yaptırım listesinde yer alan Suriye hükümet yetkilisi ve Suriye yönetimine mali destek sağlayan iş insanı sayısı 289'a yükseldi. Listede ayrıca 70 kurum ve şirket bulunuyor.

Suriye yönetimine 2011'den beri uygulanan yaptırımlar, seyahat yasağı ve AB'deki varlıkların dondurulmasını içeriyor.

