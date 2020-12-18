Petrol yedinci haftalık kazancına ilerliyor

ABD temsilcileri mali teşvik paketinin son detayları üzerinde çalışırken petrol art arda yedinci haftayı da kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında varil başına 48 doların üzerinde işlem görerek 2019 Nisan ayından bu yana en uzun kazanç serisine hazırlanıyor.

Senato ve Temsilciler Meclisi liderleri 900 milyar dolarlık mali teşvik paketinin son detayları üzerinde çalışırken ABD’de ilk aşılar ulusal çapta dağıtılmaya başlandı. Goldman Sachs’a göreyse petrol şuan için “aşı işlemlerinden” faydalanıyor.

Petrol fiyatları, aşı gelişmeleriyle artan sürdürülebilir toparlanma umutlarıyla beraber son 10 ayın zirvesinde. Fakat piyasa bazı bölgelerde artan koronavirüs vakaları ve OPEC+’dan gelebilecek daha fazla üretim tehlikeleriyle karşı karşıya.

Ocak vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, perşembe günü yüzde 1,1 yükseldikten sonra Singapur saatiyle 12:15’te 8 cent düşerek varil başına 48,28 dolardan işlem gördü.

Şubat vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, perşembe günü yüzde 0,8 yükseliş kaydettikten sonra yüzde 0,3 değer kaybederek varil başına 51,34 dolara geriledi.

Kaynak: Bloomberg