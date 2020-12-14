İran'ın petrol ihracatı hiçbir zaman durdurulmadı

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, bugün düzenlenen Güney Pars Enerji Sahası'nı Geliştirme Projesi'nin 11. etabının doğalgaz sondaj çalışmaları töreninde yaptığı konuşmada, “ABD’nin İran'ın petrol endüstrisine yönelik yaptırımlarına rağmen, İran'ın petrol üretimi ve ihracatı hiçbir zaman durdurulmadı.” dedi.

Zengene, “Yaptırımlar döneminde pes etmeyeceğimizi kanıtladık. Biz aktif ve dirençli olduğumuzu gösterdik. ABD, COVID-19 salgını döneminde de yaptırımları artırdı, ancak halen çalışmaktayız.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son günlerde ülkenin petrol üretimine ilişkin yaptığı açıklamada, "1400 yılında (Hicri Şemsi takvimine göre) gündelik 2.3 milyon varil petrol üretip satacağız" demişti.