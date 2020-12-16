Petrol 10 ayın zirvesinde

Petrol, ABD’nin ham petrol stoklarındaki artışla birlikte yükselişini durdurdu. Salı günü yaşanan yükselişlerle birlikte petrol son 10 ayın zirvesine ulaşmıştı.

Vadeli kontratlar, özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin stokların 1,97 milyon varil arttığını göstermesinden sonra New York Piyasasında varil başına 48 dolara yükseldi.

Eğer özel sektör verileri hükümetin açıkladığı resmi veriler tarafından onaylanırsa, stoklar art arda ikinci haftada da artmış olacak.

Asya’da ise talep toparlanmasının eşit olarak gerçekleşmediği görülüyor. Çin’in günlük petrol rafinesi geçen ay rekor rekor yükselirken, Güney Kore’nin ham petrol ithalatı Kasım ayında son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Aşının yarattığı iyimser hava ile beraber enerji talep toparlanması beklentileri artarken piyasalar artan virüs vakaları ve OPEC+’dan gelebilecek daha fazla üretim riskiyle karşı karşıya.

Ocak vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, salı günü yüzde 1,3 yükseldikten sonra Singapur saatiyle 12:00’da 8 cent değer kaybederek varil başına 47,54 dolardan işlem gördü.

Şubat vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 0,9 yükseldikten sonra yüzde 0,2 gerileyerek varil başına 50,67 dolar seviyesine indi.

Petrol fiyatları salı günkü ralli sonrasında son Mart ayından beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: Bloomberg