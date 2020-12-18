Formula 1'de önemli anlaşma

Ve sonunda beklenen anlaşma gerçekleşti… Formula 1’in en büyük efsanelerinden Michael Schumacher’i geçmesine tek şampiyonluğu kalan Lewis Hamilton, Mercedes’in sözleşme yenileme teklifini kabul etti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; bir süredir devam eden görüşmeler neticelendirildi ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı belirtildi. 35 yaşındaki Britanyalı yeni anlaşmaya göre yıllık 44 milyon Euro kazanacak.

Mercedes, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Lewis Hamiton’la yeni kontrat imzalayacağını ima etmişti. Hamilton geçtiğimiz günlerde, Noel’den önce yeni bir anlaşma yapmak istediğini söyledi ve takımda kalacağını işaret etti.

"Başaracak çok şeyimiz var"

Mercedes dün, Hamilton’ın bu sözlerini Twitter hesabından paylaştı. Ayrıca takım #Announce hashtagini de kullanarak İngiliz sürücüyle devam edeceğini ima etti. Paylaşılan fotoğrafta Hamilton’ın, “Gelecek yıl burada olmayı planlıyorum. Önümüzdeki yıl burada olmak istiyorum. Bence takım olarak hem sporda hem de sporun dışında birlikte yapacak ve başaracak daha çok şeyimiz var” sözleri yer alıyor.

Kaynak: Sözcü