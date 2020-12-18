  1. Spor
18 Ara 2020 15:46

Formula 1'de önemli anlaşma

Formula 1'de önemli anlaşma

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Mercedes ile yeniden anlaşmaya vardı. Tüm dünyanın merakla beklediği imzalar sonrası 35 yaşındaki yıldız sürücünün yıllık maaşının 44 milyon Euro olacağı belirtiliyor.

Ve sonunda beklenen anlaşma gerçekleşti… Formula 1’in en büyük efsanelerinden Michael Schumacher’i geçmesine tek şampiyonluğu kalan Lewis Hamilton, Mercedes’in sözleşme yenileme teklifini kabul etti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; bir süredir devam eden görüşmeler neticelendirildi ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı belirtildi. 35 yaşındaki Britanyalı yeni anlaşmaya göre yıllık 44 milyon Euro kazanacak.

Mercedes, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Lewis Hamiton’la yeni kontrat imzalayacağını ima etmişti. Hamilton geçtiğimiz günlerde, Noel’den önce yeni bir anlaşma yapmak istediğini söyledi ve takımda kalacağını işaret etti.

"Başaracak çok şeyimiz var"

Mercedes dün, Hamilton’ın bu sözlerini Twitter hesabından paylaştı. Ayrıca takım #Announce hashtagini de kullanarak İngiliz sürücüyle devam edeceğini ima etti. Paylaşılan fotoğrafta Hamilton’ın, “Gelecek yıl burada olmayı planlıyorum. Önümüzdeki yıl burada olmak istiyorum. Bence takım olarak hem sporda hem de sporun dışında birlikte yapacak ve başaracak daha çok şeyimiz var” sözleri yer alıyor.

Kaynak: Sözcü

News Code 1891203

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler