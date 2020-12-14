Galatasaray'da koronavirüs şoku

Galatasaray Kovid-19 PCR test sonuçlarını Twitter üzerinden paylaştı. Paylaşımda yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmıştır.1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.”
Galatasaray'ın açıklamasında koronavirüse yakalanan futbolcunun kimliği açıklanmazken, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından Kovid-19 olan oyuncu kendisi olduğunu duyurdu.
Aktürkoğlu paylaşımında şunları söyledi:
"Bugün yapılan Kovid-19 PCR test sonucum maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavi ve izolasyon sürecim başladı. En kısa zamanda görüşmek üzere..."
Kaynak: Sputnik
yorumunuz