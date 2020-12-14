  1. Spor
14 Ara 2020 11:19

Galatasaray'da koronavirüs şoku

Galatasaray'da koronavirüs şoku

Galatasaray Spor Kulübü 1 futbolcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Söz konusu futbolcunun kimliği kulüp tarafından paylaşılmazken, Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray Kovid-19 PCR test sonuçlarını Twitter üzerinden paylaştı. Paylaşımda yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmıştır.1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.”
Galatasaray'ın açıklamasında koronavirüse yakalanan futbolcunun kimliği açıklanmazken, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından Kovid-19 olan oyuncu kendisi olduğunu duyurdu.

Aktürkoğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Bugün yapılan Kovid-19 PCR test sonucum maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavi ve izolasyon sürecim başladı. En kısa zamanda görüşmek üzere..."

Kaynak: Sputnik

News Code 1891119

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