Galatasaray'da koronavirüs şoku

Galatasaray Kovid-19 PCR test sonuçlarını Twitter üzerinden paylaştı. Paylaşımda yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmıştır.1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.”

Galatasaray'ın açıklamasında koronavirüse yakalanan futbolcunun kimliği açıklanmazken, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından Kovid-19 olan oyuncu kendisi olduğunu duyurdu.

Aktürkoğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Bugün yapılan Kovid-19 PCR test sonucum maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavi ve izolasyon sürecim başladı. En kısa zamanda görüşmek üzere..."

Kaynak: Sputnik