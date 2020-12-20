İranlılar bugün Yelda Gecesi'ni kutluyor

Sonbaharın son ve yılın en uzun gecesi olan Yelda Gecesi, binlerce yıldır İranlılar tarafından kutlanıyor.

Yalda, doğum anlamına gelen Süryanice bir kelimeden türemiştir. Yalda'nın tarihi ve geçmişi çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır, ancak tarihinin tam olarak ne zamana ait olduğu net değildir.

İranlılar bu gecede bir araya gelerek nar ile karpuz gibi meyveler ve kuruyemişler yiyip kutlama yapıyor.

Günümüzde İran'da Yelde gecesi şenliği aile fertleri ve akrabaların bir araya gelmesine ve geceyi birlikte kutlamalarına vesile olan bir bahanedir.

Yelda gecesi ya da Çille gecesi özel çerez, karpuz, nar, tatlı ve türlü meyvelerin tüketilmesi ile beraberdir ve bu yiyeceklerin her biri özel bir şeyi simgeler ve bereket, sağlık, bolluk, neşe ve mutluluk gibi durumların işaretidir. Yelda gecesinde kutlamaya katılanlar bir cevizi seçmek ve kırmakla cevizin içinin boş veya dolu olmasına göre gelecekten haber verir.

Yalda gecesinin ana meyvesi nardır. Nar kırmızı rengiyle güneşin ve mutluluğun sembolüdür.

Ateş yakmak ve ailelerin büyük fertleri tarafından hikaye anlatılmak Yalda gecesinin yaygın ve meşhur ritüelleri arasında.

Bu özel gecede İranlı ünlü şair Hafız'ın şiir divanından fala bakmak da yaygındır.

Bu sene ancak Yelda gece her yıldan daha farklı olacak. Koronavirüs salgının yayılması sevdiklerimiz ve sağlığı bizim için önemli olan herkesin sağlığını korumak için Yalda gecesi evde kalmamızı gerektirir.