Hamas: BAE İsrail'in yanında hareket ediyor

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE'li bazı yetkililerin gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yaptıkları açıklamalar sınırı aştı. Bu açıklamalar, BAE'nin, Filistinlilerin haklarının ve bölge halklarının çıkarlarının karşısında ve İsrail'le yan yana hareket ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhri, bu tutumun, BAE'nin İsrail'e verdiği sınırsız desteği yansıttığını kaydetti.

Son dönemde İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin destek açıklamaları yapan BAE'lilere ait videolar sosyal medyada sıkça gündeme gelmişti.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere bazı bölge ülkeleri ile Siyonist Rejim arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos’ta BAE 'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmasıyla alenileşmişti.

AA