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11 Oca 2021 11:46

Heniyye, Katar Emiri’yle Filistin’deki gelişmeleri görüştü

Heniyye, Katar Emiri’yle Filistin’deki gelişmeleri görüştü

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki Hamas heyeti, Doha’da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

Arap medyasına göre, İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki Hamas heyeti, Doha’da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edildi.

Tarafların görüşmede Filistin’in durumunu ele aldıkları, Heniyye’nin Katar Emiri’ne son gelişmeler ve özellikle de milli birliği sağlama çabaları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Hamas lideri, Katar'a uygulanan ablukanın kalkması dolayısıyla Al Sani'yi kutladı.

Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Katar'a abluka uygulası başlamıştı.

News Code 1891719

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