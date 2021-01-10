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10 Oca 2021 10:03

Heniyye'den İran ile 3 ülkeye seçim mektubu

Heniyye'den İran ile 3 ülkeye seçim mektubu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM), İran, Ürdün, İsviçre ve Güney Afrika liderlerine Filistinli gruplar arasındaki ayrılıkların giderilmesine ilişkin mektup gönderdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin BM ve 4 ülke liderine gönderdiği mektupta Hamas'ın Filistinli gruplar arasındaki uzlaşıyı sağlamak için gösterdiği çabalara yer verdiği belirtildi. 

Açıklamada, Heniyye'nin Filistin halkının birliğini sağlamak için siyasi ve diplomatik görüşmeleri sürdürdüğü ve BM'nin yanı sıra İran, Ürdün, İsviçre ve Güney Afrika liderlerine mektup gönderildiği ifade edildi.

Söz konusu mektupta Filistin halkının birliğini sağlamak ve bölünmeyi sona erdirmek için Hamas'ın çabalarına ilişkin bilgi verildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca mektupta söz konusu ülkelerin liderlerinden Filistin halkının birleşmesine destek vermelerinin istendiği aktarıldı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1891685

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