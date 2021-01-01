Ulusal uzlaşı görüşmelerinin yeniden başlaması için temaslarda bulunuyoruz

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, tüm Filistinli direniş gruplarının temsil edileceği ulusal uzlaşının sağlanmasını hedefleyen yeni görüşmelerinin başladığını duyurdu.

Hamas lideri Heniyye, düzenlediği basın açıklamasında ulusal birliğin, Siyonist İsrail’in Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan planlarını, İslami değerlerin hedef alınmasının ve Filistinlilerin meşru haklarının gasp edilmesinin engellenmesi için verilen mücadelenin temeli ve mihenk taşı olduğunu vurguladı.

Yaptığı açıklamalarında sık sık Filistin'de ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulunan Heniyye, daha önce Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplarla başlatılan uzlaşı girişimlerinin başarıyla sonuçlanması bağlamında hem içerde hem de dışarda bazı temaslar yürüttüklerini ifade etti.

Heniyye, yeni diyalogların maksadının, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) tüm ulusal ve İslami grupları içerecek şekilde yeniden yapılandırılması üzerine ittifak yapmak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi