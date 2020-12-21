BMGK'nin 2231 sayılı kararı tamamen uygulanmalı

İran ve P4+1 dışişleri bakanları Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in başkanlığında yapılan gayri resmi bir toplantının ardından nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) hakkında ortak bir bildiri yayınladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Nükleer anlaşma üyeleri anlaşma kapsamındaki taahhütlerine bağlı olduklarını yinelerek bu doğrultuda çalışacaklarını vurguladılar. Toplantıda nükleer anlaşmanın tüm taraflarca uygulanması ve yaptırımların kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Dışişleri bakanları, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşmasını (NPT) izlemek ve doğrulamak için BM Güvenlik Konseyi tarafından görevlendirilen tek bağımsız kurum olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun rolüne vurgu yaptılar.

Söz konusu toplantıda ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılmasının üzüntü yarattığı bir kez daha vurgulanırken, BM Güvenlik Konseyinin nükleer anlaşmayla ilgili 2231 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerektiğine işaret edildi."

Ortak bildiride, "Bakanlar, ABD'nin anlaşmaya geri dönme olasılığını değerlendirdiler ve konuyu pozitif bakış açısıyla birlikte ele almaya hazır olduklarını belirttiler." denildi.