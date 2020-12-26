Rusya'dan "İran nükleer anlaşması" açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) hakkında açıklamada bulundu.

Zaharova, "ABD'nin İran nükleer anlaşmasına ilişkin geri dönüşü herhangi bir ön şart veya talebe tabi olmamalıdır." dedi.

Rus yetkili, "Bu konuda ilerleme kaydedeceğimize inanıyoruz ve İranlı yetkililerin açıklamalarını dikkate alacağız" ifadesini kullandı.

İran ile yapılan nükleer anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington, anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.