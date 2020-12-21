İran da İngiltere'ye uçuşları durdurdu

Bu sabah İran Sağlık Bakanı tarafından Yol ve Şehircilik Bakanına yazılan mektupta, bazı ülkelerde koronavirüsün daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkmasına işaretle bununla mücadele için İngiltere’ye yapılan tüm uçuşların durdurulması istendi. Bunun üzerine İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı İngiltere'ye gidiş-dönüş uçak seferlerinin iki haftalığına askıya alındığını açıkladı.

İngiltere'de keşfedilen koronavirüsün yeni türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı bildirilmişti.

Gelişmenin ardından, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi.