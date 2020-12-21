  1. Ekonomi
21 Ara 2020 18:32

Pakistan, Suudi Arabistan uçuşlarını askıya aldı

Pakistan, Suudi Arabistan uçuşlarını askıya aldı

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) Sözcüsü, Suudi Arabistan'dan Pakistan'a ve buradan Suudi Arabistan'a yapılması planlanan uçuşların bir sonraki emre kadar askıya alındığını duyurdu.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), Suudi Arabistan'ın bazı ülkelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması sebebiyle bir hafta süreliğine tüm uluslararası uçuşları askıya aldığını duyurmasının ardından, bu ülkeye yönelik seferlerini askıya aldığını açıkladı.

PIA Sözcüsü Abdullah Han, Karaçi'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'dan Pakistan'a ve buradan Suudi Arabistan'a yapılması planlanan uçuşların bir sonraki emre kadar askıya alındığını duyurdu.

Han, durumdan etkilenen vatandaşların kendileriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberinde, İçişleri Bakanlığından bir yetkili, Sağlık Bakanlığının virüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin uyarıda bulunduğunu ve hükümetin, bu mutasyona ilişkin tıbbi bilgiler netleşene dek yeni önlemler aldığını belirtmişti.

Timetürk

News Code 1891286

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